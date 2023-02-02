В Николаевской области эксгумировали тело мужчины, погибшего от российского обстрела

В селе Мирное Николаевского района эксгумировали тело 37-летнего местного жителя.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Мужчина погиб от вражеского обстрела села еще весной прошлого года.

"Он пытался спасти свое жилье, которое загорелось от "прилета", однако потерял жизнь", - рассказал руководитель областной полиции.

Погибший мужчина во время обстрела находился в укрытии неподалеку от своего дома. Однако был вынужден выйти на улицу из-за возгорания его дома. И именно когда он шел домой, начался вражеский обстрел, от которого местный житель получил смертельные ранения.

Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину его смерти.