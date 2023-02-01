В сети распространяется очередной российский фейк о причинах авиакатастрофы в Броварах

Командование Воздушных Сил ВСУ предупредило об очередном российском фейке по поводу причин авиакатастрофы вертолета ГСЧС в Броварах.

Соответствующий пост опубликован на странице ведомства в Facebook.

«Осторожно! Работает российское ИПСО! В соцсетях и на пропагандистских каналах кремля оперативно появился и распространяется фейковый документ о причине крушения вертолета Super Puma в Броварах! Даже инициалы командующего ВК "Центр" не смогли перевести! Он – Анатолий Николаевич, пора уже выучить украинский!» - говорится в сообщении Командования ВС ВСУ.

Также в ведомстве опубликовали фото самого документа. В нем указывается, что вроде бы вертолет был сбит с помощью ПЗРК «Игла».

В то же время, как сообщил и.о. главы МВД Игорь Клименко, экспертизы по делу об авиакатастрофе в Броварах еще не завершены, версии остаются прежними, МВД выполняет поручения СБУ и ДБР в рамках расследования.



– Мы еще ждем экспертизу. Экспертизы, я думаю, дадут следствию ответы на стоящие перед нами вопросы, - проинформировал Клименко. – Поэтому говорить о какой-то версии преждевременно. Все озвученные версии остаются рабочими.

Также и.о. главы МВД напомнил, что уголовное производство по факту авиакатастрофы расследует ДБР и СБУ, процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Напомним, 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС . В результате погибли 14 человек, в том числе представители оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Также среди погибших один ребенок.