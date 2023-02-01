Командующий морской пехотой Содоль обратился к оккупантам: «Бегите или сдавайтесь в плен, пока не поздно»

Командующий морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль посоветовал российским оккупантам бежать, пока не поздно.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Враг собирает силы, накапливает резервы: это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отрицательную" мобилизацию. Что ж, кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них - только расходный материал. Со своей стороны, украинские морские пехотинцы продолжат делать то, что умеют лучше всего – уничтожать врага – методично, планово, ежедневно”, - сказал Содоль.
Также он обратился к российским оккупантам и рассказал, какая судьба их ждет:
“Обращусь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим «маруськам» или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения на чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше «счастливое» будущее. В отличие от вас мы знаем, за что боремся, мы едины, мы – монолит. Наша цель – освобождение всех территорий Украины. И мы сделаем все, чтобы сине-желтый флаг снова поднялся во всех городах Донбасса и Крыма. Слава морской пехоте Украины! Верны всегда!” – заявил Содоль.