В ГУР прогнозируют, что в феврале-марте будут очень активные боевые действия

В феврале и марте на фронте будут очень активные действия. Мы находимся накануне «очень активной фазы».

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире канала Freedom, пишет SPRAVDI.

- И февраль, и март – будут очень активные действия. Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение – как отечественные, так и помощь от международных партнеров – это то, что в конце концов переломит ход этих наступательных действий, - пояснил он.

Представитель ГУР добавил, что ситуация на фронте тяжелая – враг продолжает наступление, бросает на штурм частично мобилизованных и вагнеровцев. Но потери россиян гораздо больше, чем в ВСУ.