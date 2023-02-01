На Николаевщине нужно обследовать или разминировать 10% области – это 270 тысяч гектаров

В Николаевской области разминирование или обследование нуждается в площади примерно в 270 тысяч гектаров.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала "Апостроф".

– Это около 10% площади нашей области. Только ГСЧС отработало 7 тысяч вызовов и разминировало или взорвало 14 тысяч взрывоопасных предметов. Это только ГСЧС, а есть еще статистика по Нацполиции и военным. Ситуация очень опасна, потому что сообщения о том, что люди взорвались на минах, поступают очень часто, – сказал Ким.