Без идиотских и преступных решений путина не было бы усиления НАТО, - представитель ГУР

Усиление НАТО и его поддержки в Европе вызвано российской агрессией и преступными решениями диктатора рф путина, который начал войну против Украины.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

- В россии есть люди, которые давно публично называют путина иностранным агентом. Если посмотреть последний год глазами условного русского патриота, то больше вреда россии, ее интересам заграницей, чем путин, мало кто нанес. Победа генерала НАТО на выборах в Чехии, решения Европарламента, усиление НАТО по периметру, вступление новых стран в Альянс – это результат агрессивной политики путина, войны против Украины. Роль и место рф в современном мире, геополитическое место, оно скукоживается.