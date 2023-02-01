США наложили санкции на торговца оружием, который помогал россии поставлять военное оборудование

Министерство финансов США применило ограничительные меры против 22 человек и компаний, которые помогали россии обходить американские санкции против ее военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Лига.net.

- Отчаянные попытки использовать прокси для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили для российского военно-промышленного комплекса переоснащение путинской военной машины, - заявил замминистра финансов США Уолли Адеемо.

Разоблаченную американцами сеть возглавляли торговец оружием из Кипра Игорь Зименко, его сын Джонатан Зименко и бизнес-партнер Александр Вольфович, на которого зарегистрирован ряд компаний, участвовавших в схеме по обходу санкций.

Связанные с ними лица и компании вели дела как с российскими подсанкционными корпорациями рособоронэкспорт и ростех, так и с Белспецвнештехникой из Беларуси.

Например, одна из фирм сети Зименкова – Asia Trading & Construction PTE Limited – продала вертолеты в Латинскую Америку от имени ростеха. Другая – Texel FCG Technology 2100 Limited – поставляла в россию электрооптические и инфракрасные устройства.