ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты увеличили наступательные действия на Донбассе

Уже 344-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 1 февраля, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 2 февраля.
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00:21 Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
– Ситуация становится еще более жесткой. Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине стойкость. Мы стойко прошли все это время – от февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у россии, - сказал он.
00:14 Николаевская 406-я артиллерийская бригада уничтожила редкий, "арктический" российский ЗРК "Тор-М2ДТ".
00:10 Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
- Вместе со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал Меморандум с Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО. Это оборудование поможет нам заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак россии, - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.