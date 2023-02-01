ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты увеличили наступательные действия на Донбассе

Уже 344-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 1 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 февраля.

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00:21 Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Ситуация становится еще более жесткой. Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине стойкость. Мы стойко прошли все это время – от февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у россии, - сказал он.

00:14 Николаевская 406-я артиллерийская бригада уничтожила редкий, "арктический" российский ЗРК "Тор-М2ДТ".

00:10 Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинской ПВО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.