В Бахмуте остается около 200 детей

В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами, осталось около 5990 гражданских жителей, из них около 200 – дети.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Не выехавшие гражданские рассчитывают на помощь правоохранителей: продуктовые и гигиенические наборы, лекарства и, конечно, эвакуацию. Этим занимаются полицейские отряда «Белые Ангелы». Полицейским постоянно приходится рисковать собственной жизнью и прилагать незаурядные усилия, чтобы уговорить людей уехать.

Так, недавно в «ангелы» обратилась жительница города Константиновка, которая попросила полицейских вывезти ее дочь из самого горячего района Бахмута. Правоохранители поспешили на помощь. Выяснилось, что девушка проживает вместе с отцом и своим другом. От эвакуации они категорически отказываются, а 17-летняя девочка не хочет бросать родных людей. Применив навыки психологов, «ангелы» все же убедили подростков на эвакуацию, а мужчина – решил остаться.

При эвакуации на окраине района, где проживает семья, начали прилетать снаряды. Чтобы не подвергать детей опасности, правоохранителям пришлось переждать в подвале. Как только взрывы закончились, девушку и парня посадили в бронированный автомобиль и отвезли в Константиновку, где их ждала мама девушки.

Стоит отметить, что полицейские за отказ людей эвакуироваться в другие регионы Украины соглашаются вывозить их хотя бы в более безопасные районы Донбасса. Граждане могут уехать к своим родным, друзьям, знакомым, или просто выбрать более спокойный город области для проживания.