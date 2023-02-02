Путин пытается отвлечь ВСУ на другие направления перед новым наступлением, – ISW

Владимир путин пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы рассеять ее силы перед наступлением российской армии, убеждены аналитики Института изучения войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики института считают, что путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины, вероятно, с целью продления внутренних информационных операций и прижатия украинских сил к северным приграничным районам.

В ISW отметили, что 1 февраля путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилищной инфраструктуры в аннексированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. На совещании российский президент заявил, что его администрация считает приоритетом прекращения украинских обстрелов пограничных регионов, но эта задача является «делом военного ведомства».

«Акцент путина на предполагаемой опасности украинских обстрелов приграничных регионов, по всей видимости, преследует двойную цель. Это способствует информационной операции, направленной на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу российским гражданам, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку затяжной войны. Также путин может создавать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассеять украинские силы от критически важных осей наступления, прижав их к северо-восточным приграничным районам», – говорится в отчете института.

По оценкам ISW, российское вторжение со стороны беларуси крайне маловероятно, а информационная операция, цель которой - прижать украинские войска к северной границе, вероятно, терпит неудачу.