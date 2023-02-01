Израиль изучает возможность передачи «Железного купола» Украине

Израиль может рассмотреть расширение помощи Украине, в частности, передачу передовых систем вооружений.

Об этом сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Al Arabiya со ссылкой на CNN.

В интервью Нетаньяху задали вопрос, может ли Израиль расширить помощь для Украины, например, передав ей систему противоракетной обороны «Железный купол».

«Я, безусловно, рассматриваю такой вариант», – ответил Нетаньяху.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху сказал, что он «изучает возможность» предоставления Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, даже на фоне опасений в связи со «сложными отношениями» Израиля с россией и необходимости сохранения «свободы действий» в Сирии для того, чтобы "держать Иран под контролем".

Также Нетаньяху выразил готовность стать посредником между рф и Украиной, «если его об этом попросят».