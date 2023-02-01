Рф мобилизовала до 500 тысяч россиян, – Резников

Министр обороны Украины считает, что настоящее количество мобилизованных в рф больше, чем заявлено кремлем. Оккупанты готовятся к наступлениям и могут «попробовать что-то» 24 февраля.

Об этом Алексей Резников заявил BFMTV.

Министр обороны подчеркнул, что Украина не недооценивает армию рф. По его словам, кремль мобилизовал 500 тысяч солдат.

– Официально заявлено 300 000, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше, – сообщил чиновник.

Он добавил, что россияне могут попытаться наступать в двух направлениях: Донбасс или Юг Украины.

– Мы думаем, что они (россияне – ред.) живут символизмом и попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля, – считает Резников.

Глава Минобороны добавил, что Украине нельзя терять инициативу, поэтому она доносит партнерам, что должна быть готова к действиям россиян как можно быстрее.

– Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе, – подчеркнул он.

Украинский чиновник поблагодарил Францию за 12 новых САУ CAESAR. Он также подчеркнул, что Украине нужно быстро получить воздушные ресурсы и призвал провести обучение украинских пилотов.