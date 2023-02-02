В ОК «Юг» считают, что маневры россии в Черном море свидетельствуют о подготовке к новому ракетному удару.

Россия может готовиться к новой ракетной атаке.
Об этом рассказала представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, на подготовку врага к возможному новому массированному удару указывают его маневры в Черном море.
— В настоящее время корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент – это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке, – рассказала Гуменюк.
Она отметила, что рф уже не в первый раз применяют такую тактику действий.
— Они некоторое время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару, - говорит Гуменюк.