В ОК «Юг» считают, что маневры россии в Черном море свидетельствуют о подготовке к новому ракетному удару.

Россия может готовиться к новой ракетной атаке.

Об этом рассказала представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, на подготовку врага к возможному новому массированному удару указывают его маневры в Черном море.



— В настоящее время корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент – это 10 единиц, среди которых остался только один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке, – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что рф уже не в первый раз применяют такую тактику действий.