Рф потеряла статус надежного экспортера оружия, – британская разведка

Роль рф как надежного экспортера оружия была взорвана после ее вторжения в Украину и введения международных санкций.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

В британской разведке отмечают, что доля рф на международном рынке оружия уменьшалась еще до вторжения.

"Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию вновь выработанного оружия собственными силами в Украине, а не поставке экспортным партнерам", - говорят в британской разведке.

Также дефицит компонентов влияет на производство оборудования для экспорта, например, бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО

Кроме того, отмечают эксперты, способность рф предоставлять услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как обеспечение запасными частями и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно нарушена по крайней мере в течение следующих трех-пяти лет.