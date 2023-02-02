Рф потеряла статус надежного экспортера оружия, – британская разведка

Роль рф как надежного экспортера оружия была взорвана после ее вторжения в Украину и введения международных санкций.
Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.
В британской разведке отмечают, что доля рф на международном рынке оружия уменьшалась еще до вторжения.
"Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию вновь выработанного оружия собственными силами в Украине, а не поставке экспортным партнерам", - говорят в британской разведке.
Также дефицит компонентов влияет на производство оборудования для экспорта, например, бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО
Кроме того, отмечают эксперты, способность рф предоставлять услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как обеспечение запасными частями и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно нарушена по крайней мере в течение следующих трех-пяти лет.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 2 February 2023
Расположите больше о Великобритании в связи с: https://t.co/9fAjCUB3J7
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b8uh2GQxgk— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 2, 2023