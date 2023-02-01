В Молдове вычислили, что 14 января на территории страны упали обломки ракеты системы ПВО С-300

Обломки, найденные недалеко от Бричан (Молдова) 14 января 2023 года, принадлежат ракете системы противовоздушной обороны С-300.

Об этом 1 февраля сообщило молдавское издание NewsMaker, цитируя заявление министра внутренних дел Молдовы Анны Ревенко.

«Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 года в Бричанах. В результате предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300», – сказала она 1 февраля на заседании правительства Молдовы

Во время представления аргументов в пользу продления режима чрезвычайной ситуации в Молдове Ревенко отметила, что по-прежнему есть большой риск того, что воздушное пространство страны будут пересекать российские ракеты, или они «будут случайно падать на нашу территорию после того, как их сбивают системы ПВО».

Напомним, после ракетной атаки рф по украинским целям 14 января сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе на границе с Украиной. Это уже третий случай падения на территорию Молдовы обломков ракет из-за обстрела российскими войсками Украины.

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