Ущерб от обстрела госпредприятия в Николаеве экологи оценили в ₴1,3 миллиарда

Из-за обстрела одного из госпредприятий в Николаеве окружающей среде нанесен ущерб на 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В результате неоднократных ракетных ударов в течение 2022 года по одному из государственных предприятий Николаева произошли пожары на четырех объектах и произошло разрушение производственных помещений.

«Государственными инспекторами по охране окружающей среды проведено обследование и установлено, что строительными отходами засорено 10000 квадратных метров земельного участка, объем отходов составляет более 100 кубических метров. Общий размер ущерба, вызванного засорением земельных ресурсов, составляет 1,3 млрд грн. Общая площадь пожаров, возникших в результате обстрелов, составляет 1000 квадратных метров. Во время горения в атмосферный воздух попало значительное количество загрязняющих веществ, среди которых наибольшее количество составляет диоксид углерода – 79,2 тонн. Ущерб, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха, составляет 241,1 тысяч гривен», – сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что расчеты проведены на основании «Методики определения размера ущерба, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 4 апреля 2022 № 167 и «Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения и определения размеров причиненного ущерба», утвержденного приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 13 апреля 2022 года №175.