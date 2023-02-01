В ВСУ рассказали о боевых действиях на Кинбурне

Российские оккупанты устанавливают огневой пункт на Кинбурнской косе, чтобы обстреливать Очаковскую общину и держать под огневым контролем морские пути. ВСУ постоянно дают отпор захватчикам

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

– Они подтягивают силы, устанавливают огневый пункт, чтобы поразить Очаковскую громаду, терроризировать портовую инфраструктуру и держать под огненным контролем, так сказать, международные транспортные морские пути, о которых все чаще идет речь о привлечении к зерновому соглашению, – сказала Гуменюк.

Спикер ОК «Юг» подчеркнула, что стабильно находиться на территории Кинбурнской косы россиянам не позволяет работа украинских военных.

– Как только позволяют погодные условия, наша разведка срабатывает, чтобы выявлять и уничтожать такие их пункты, – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что ежесуточно украинские военные уничтожают на Кинбурнской косе от двух до пяти россиян и два-три транспортных средства в зависимости от того, каким образом они совершают обстрел.