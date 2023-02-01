На Донецком направлении рф свезла «СОБР» для подавления бунтов среди оккупантов

В Донецкую область прибыло русское подразделение «СОБР» (специальный отряд быстрого реагирования - ред.) подавлять бунты среди российских военных.

Об этом сообщил в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

– На Донецком направлении стало известно, что с российской стороны подъехало подразделение «СОБР». Это связано не со штурмовыми действиями, а с плохим психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты, - сказал он.

Кроме того, по словам спикера, на этом направлении воюет и 155-я бригада морской пехоты рф, которая находится в составе тихоокеанского флота.

– Недавно в районе Угледара морские пехотинцы попытались штурмовать наши позиции, но потерпели неудачу. После этого 10 человек из этого подразделения сдались в плен, – рассказал Дмитрашковский.

Он напомнил, что представители 155-й бригады морской пехоты весной ознаменовались жестокостью и мародерством в Буче и Ирпене. После этого президент рф путин присвоил бригаде звание «гвардейской». Однако, как заметил Дмитрашковский, после этого указанная бригада уже трижды восстанавливалась.

– Эта бригада во второй раз засветилась на Донецком направлении, она была фактически разбита. Люди, которых набрали, на сегодняшний день не совсем компетентны, что такое морская пехота, ее назначение, поэтому решили сдаться. Наверное, не все в порядке с руководством, обеспечением и вооружением, - предположил представитель.

Он также проинформировал, что ситуация на Восточном направлении остается сложной.

– Сегодня за ночь враг 95 раз обстрелял наши позиции в Донецком направлении. Произошли 13 боевых столкновений, все они были в районе Марьинки. Враг отступил, – сказал Дмитрашковский.

По словам Дмитрашкивского, украинские разведчики наблюдают за перемещением подразделений врага, но пока не уверены в направлении, с которого произойдет атака.

– Враг подтягивался на Запорожское направление, но, скорее всего, штурмовые действия будут на другой стороне. Наша разведка знает все перемещения врага, - подчеркнул Дмитрашковский.

Напомним, как мобилизованные россияне устроили бунт и «напихивали» генералу.