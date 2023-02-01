Нардеп Гайду заявил, что россия снова провоцирует голод в мире

Страна – агрессор повторно блокирует работу зернового коридора. Продовольственная безопасность мира под угрозой страдают украинские агропроизводители, которые теряют деньги.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

«Около 19 миллионов тонн агропродукции экспортировала Украина морем за полгода работы зернового коридора из портов Одессы. Николаев остается вне «зернового коридора». Как следствие, сотни людей без работы, – отметил Александр Гайду.

В то же время, пока нет понимания, когда именно порт Николаева присоединится к работе «зернового коридора». Это была бы победа для аграриев, Николаева, Украины и мощный вклад в мировую продовольственную безопасность.

«Пока мы видим, что россия использует «зерновую инициативу» как инструмент манипуляций и давления на международное сообщество. Именно поэтому она начала блокировать работу «зернового коридора». К примеру, если в сентябре-октябре в среднем за сутки через Босфор проходило 6 судов, то сейчас это 2-3 корабля в день» - добавил Александр Гайду.

По мнению нардепа, россия снова искусственно создает продовольственный кризис в мире. В то время как Украина пытается уберечь мир от голода. Последствия блокирования россией наших судов с зерном – это усиление голода в африканских и азиатских странах, повышение цен для всех потребителей. Поэтому мир не должен допустить, чтобы россия искусственно провоцировала голод.

Ранее нардеп Гайду сообщал, что морпорт «Николаев» готовится к возобновлению работы.