В Луганской области оккупанты решили полностью отключить интернет

Об этом сообщает российское издание Mash.

Между тем, в оккупационной «администрации» так называемой ЛНР сообщают, что «оператор МКС» с 11 февраля исключит услугу по предоставлению интернета из всех тарифных планов.

На такой шаг оккупанты пошли с учетом некоторых рекомендаций Федеральной антимонопольной службы россии.

На возмущение местных жителей «оператор» отвечает, что услуга будет ограничена «по распоряжению органов исполнительной власти» до особого «распоряжения».