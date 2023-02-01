Оккупант рассказал, как его раненного бросили сослуживцы, и как он попал в плен к очаковскому спецназу

российский оккупант, сержант, контрактник Артем Бричиков рассказал, что его раненого бросили сослуживцы и он попал в плен.

Интервью с Бричиковым опубликовал журналист Владимир Золкин.

Оккупанту 32 года, он из города Вологда, у него трое детей. Служил он в Мурманской области, в 80-й бригаде армии РФ, где был стрелком-зенитчиком из ПЗРК Игла.

В плен сержант попал возле села Украинка в Херсонской области. Оккупанты ехали на танке и МТЛБ, чтобы найти сослуживцев на второй МТЛБ, с которой не было связи. Они попали в засаду. Бричиков получил ранение, когда прятался в доме от украинских воинов.

- кричал "помогите", меня на какое-то время отключило немного. Очи потом открываю, идет стрельба, а моих уже не было. Они ушли, – рассказывает он.

Оккупанта в плен взяли очаковские бойцы из 73-го морского центра специальных операций. При этом ему была оказана первая медицинская помощь. Бричиков обратился к россиянам, которые идут на войну: