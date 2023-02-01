Оккупант сбежал из рф и рассказал о военных преступлениях, как украинских пленных пытали и насиловали

российский лейтенант Константин Ефремов рассказал журналисту BBC Стиву Розенбергу о военных преступлениях оккупантов, которые расстреливали и насиловали пленных шваброй.

Об этом пишет "Зеркало недели".

По словам Ефремова, он не хотел идти на войну и перед началом вторжения пытался скрыться, однако вернулся, испугавшись тюрьмы. Из оккупированного Крыма его подразделение двинулось в Мелитополь.

- В тот день привезли троих пленных. Один из них признался, что он снайпер. Услышав это, полковник взбесился. Он ударил его, стянул с пленного штаны и спросил, женат ли тот. "Да", - ответил пленный. "Тогда принесите мне швабру", - сказал полковник. "Мы изнасилуем тебя и отправим видео твоей жене", - вспоминает Ефремов.

Во время одного из допросов пленнику выбили зубы за отказ "назвать всех националистов в подразделении". В другой раз полковник имитировал расстрел пленного. российские солдаты получили приказ не давать украинским пленникам ничего, кроме воды и сухарей.

В конце концов Ефремову удалось бежать из россии. Его показания могут стать весомым вкладом в будущий трибунал над рф.