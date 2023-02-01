Россияне похищают украинских детей и сирот, чтобы снимать с ними порно, - омбудсмен

россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера.
Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
«Расценки» составляют сотни тысяч рублей. Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тысяч рублей (130 тысяч гривен). В переписке указано, что дети из Украины не имеют родственников.
"Невозможно словами описать весь спектр эмоций. россия коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире? Призываю Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой!” – написал Лубинец.