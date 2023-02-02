ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: МВД формирует штурмовые бригады «Гвардия наступления», чтобы усилить Силы обороны

Уже 345-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 2 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 февраля.

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00:27 МВД приступило к формированию штурмовых бригад «Гвардия наступления».

Об этом рассказал исполняющий обязанности Министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Кабинет министров.

В бригады могут вступать добровольцы, нацеленные на укрепление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины.

– Многие наши военнослужащие, которые защищали и защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, потерявших дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории, достичь международно признанных границ. Это наша ближайшая цель, – сказал Игорь Клименко.

Он рассказал, что основу этих подразделений будут составлять действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

- В первую очередь – это люди, прошедшие горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм, и таких людей очень много в нашем государстве, – отметил Игорь Клименко.

00:22 Генштаб ВСУ сообщает, что на временно оккупированных территориях Донецкой области россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Горловка все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника.