Из-за обстрелов оккупантами здания в Николаеве окружающей среде нанесен ущерб на ₴288 миллионов

Экологи оценили ущерб окружающей среде в результате обстрела здания в Николаеве по улице Пограничной в 228,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

14 сентября 2022 года по многоэтажному зданию по улице Пограничная 29-В в городе Николаеве был нанесен ракетный удар, в результате которого произошло разрушение здания и засорение земельного участка строительными отходами и обломками боевой части ракеты.

Специалистами инспекции в Николаевской области установлено, что площадь засоренного земельного участка составляет 4384 квадратных метра, а объем строительных отходов, образованных по результатам ракетного удара – 216 кубических метров.

«Учитывая вышесказанное, произведен расчет размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов вследствие вооруженной агрессии. Сумма составляет 288,3 млн грн. Информация о причиненном ущербе внесена в общий реестр ущерба, причиненного окружающей среде вследствие вторжения российской федерации», – говорится в сообщении.

Напомним, что вред от обстрела госпредприятия в Николаеве экологи оценили в ₴1,3 миллиарда.