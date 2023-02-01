«Ежедневно враг без остановки проверяет мощь»: Николаевские десантники показали фото своих бойцов на передовой

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада из Николаева продолжает уничтожать оккупантов на фронте.

Об этом сообщают в службе по связям с общественностью бригады.

«Направление, которое защищает 79-ка на Донбассе, продолжает оставаться одним из самых горячих. Каждый день враг непрерывно проверяет мощь обороны николаевских десантников, обстреливая позиции бригады из всех видов стрелкового вооружения, реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Но мощному враждебному нашествию маруновые береты из Николаева противопоставляют мужество и профессионализм, удерживая определенные командованием позиции.

О том, как это происходит, дают небольшое представление фотографии, сделанные за несколько часов пребывания на передовой.

Смерть российским оккупантам!

Слава ДШВ! Слава Украине!» – говорится в сообщении николаевских десантников.