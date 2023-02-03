В январе возросло количество обращений россиян о сдаче в плен

За все время работы проекта «Хочу жить» с 15 сентября 2022 г. поступило более 7600 обращений россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины относительно сдачи в плен. В январе 2023 года количество обращений выросло почти на 50%.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Сайт проекта «Хочу жить» в январе посетило 5,6 миллиона пользователей, 4,7 миллиона которых – из России и 350 тысяч – из Украины (преимущественно с временно оккупированных территорий). Наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей России. Среди жителей Украины подавляющее большинство – жители Донецкой области и АР Крым. В частности, только из города Севастополя сайт проекта в январе посетило 59 тысяч пользователей.

«На горячих линиях проекта 24/7 задействовано 10 операторов. Каждый день они принимают 50-100 звонков и обращений в чат-бот проекта, мессенджеры Telegram и WhatsApp, предоставляют алгоритм добровольной сдачи в плен и информацию о гарантиях безопасности для пленных. Что касается тех российских военнослужащих, которые не пользуются предложением проекта «Хочу жить» – их судьба отражается в ежедневных сводках Генштаба ВСУ», – сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в плен происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию пленные могут вернуться домой в результате обмена или просить убежище в Украине и некоторых странах ЕС.

Для получения информации российским военнослужащим или их родным и близким о том, как сдаться в плен, следует обратиться на круглосуточную телефонную линию проекта Хочу жить по номеру +38 044 350 89 17 или коротким номером 688 (только для украинских номеров). В Telegram и WhatsApp операторы проекта отвечают по номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

«Хочу жить» – государственный проект, призванный помочь военным армии России и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Напомним, как оккупант рассказал, как его раненого покинули сослуживцы, и как он попал в плен в очаковский спецназ.