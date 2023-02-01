Путин переоценил возможности своей армии, поставив новые сроки наступления – ISW

Президент рф владимир путин вновь переоценил возможности российских вооруженных сил. Аналитики не обнаружили доказательств, что оккупанты восстановили достаточную боевую мощь для нового наступления весной.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Путин снова переоценил собственные возможности российской армии, как раньше оценивало ISW. ISW не выявило никаких доказательств того, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь, чтобы победить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области (более 42% общей территории области) до марта, как якобы приказал путин», – говорится в отчете ISW.

Большое российское наступление к апрелю 2023 года, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей (если не раньше), прежде чем будет достигнуто существенное оперативное влияние, считают аналитики.

«Кульминация российских сил может затем создать благоприятные условия для украинских сил, чтобы использовать их в контрнаступлении в конце весны или летом 2023 после включения западных танковых поставок», - говорится в отчете.

В то же время в ISW не видят признаков того, что усилия по скрытой мобилизации в последние месяцы привели к привлечению дополнительных 200 тысяч человек, хотя это возможно.

«Мобилизация 300 тысяч российских граждан вызвала далеко идущие внутренние социальные разветвления и проблемы с обеспечением, а дальнейшая скрытая мобилизация еще 200 тысяч личного состава, вероятно, вызовет заметные проблемы», - отмечают эксперты.

Напомним, как в ГУР МО заявили, что пути приказал до марта полностью захватить Донецкую и Луганскую область.