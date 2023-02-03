Директор ЦРУ считает, что следующие полгода будут решающими в войне против рф

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что следующие шесть месяцев будут «совершенно решающими» в определении окончательного исхода войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Бернс отметил, что в Вашингтоне не видят признаков того, что российский президент владимир путин серьезно относится к переговорам.

По словам Бернса, в результате должно состояться «Приземление высокомерия путина, давая понять, что он не только не сможет продвинуться дальше в Украине, но с каждым месяцем все больше рискует потерять территорию, которую он незаконно захватил до сих пор».

Глава ЦРУ добавил, что сейчас путин делает ставку на время. Он все еще верит, что сможет переломить ход войны, прежде всего потому, что в Европе наступит политическая усталость, а США отвлекут свое внимание.

Бернс также рассказал о своем разговоре с российским коллегой сергеем нарышкиным – руководителем Службы внешней разведки рф, которая состоялась еще в ноябре. Тогда высокопоставленный чиновник США предупредил представителя рф, что «этот российский расчет (на усталость Запада – ред.) столь же ложен, как и первоначальное решение начать войну прошлого 24 февраля».

Также Бернс добавил, что в мире сейчас нет лидера, который следил бы внимательнее путина, чем это делает президент Китая Си Цзиньпин. Ранее Пекин был встревожен плохой работой армии рф, но сейчас страны «привержены» своему партнерству, хотя и «очень неохотно» предоставляют, например, смертоносное оружие.

Напомним, что директор ЦРУ во время тайного визита рассказал Зеленскому о ближайших планах рф.