В войне против Украины 200 тысяч российских солдат убиты и ранены, но это не остановит путина – The New York Times

За 11 месяцев полномасштабной войны россия потеряла в Украине около 200 тысяч военнослужащих.

Об этом идет речь в авторской статье американского издания The New York Times, передает УП.

По данным американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысяч.

«Эти потери только за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане», – говорится в статье.

Отмечается, что особенно большие потери российская армия понесла в боях за Бахмут и Соледар.

Вместе с тем, пишет издание, российские аналитики говорят, что человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей Путина.