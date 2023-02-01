«Время прекращать кровавые гастроли россиян»: ОГП объявил подозрение главарю «Вагнера» Пригожину

Руководителю российской частной военной компании Евгению Пригожину объявили подозрение

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

«Время прекращать кровавые гастроли россиян, прикрывающиеся именем известного композитора. Офис Генпрокурора сообщил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер". По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима. Руководитель этой ЧВК напрямую ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой россии. Преступная «элита» террористического режима», – написал генпрокурор.

Костин отметил, что ответственности не уйдут также и рядовые «вагнеровцы», даже те, кто бежал за границу.

По словам Костина, прокуроры уже провели допросы двух находящихся в ЕС бойцов «Вагнера». Также продолжается проверка относительно причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий в скором времени будет отправлен нашим норвежским коллегам.

«Убежден, что вместе с международными партнерами мы обеспечим всеобъемлющую ответственность как для каждого преступника, кто с оружием в руках пришел на нашу землю, так и для их покровителей, делающих бизнес на крови. Молот правосудия всегда сильнее «кувалды анархии», – подытожил Костин.

Напомним, что по данным британской разведки в Украине задействовано до 50 тысяч боевиков ЧВК «Вагнер».