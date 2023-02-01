Дефицит мощности в энергосистеме Украины почти не изменился со вчера и существенный

По состоянию на утро пятницы, 3 февраля, дефицит мощности в энергосистеме Украины почти не изменился и остается существенным.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения. Сетевые ограничения сохраняются только в Одесской области», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что лимиты потребления доведены до всех облэнерго. По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не было зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК «Укрэнерго» не применялись.

Кроме того, за минувшие сутки враг подверг массированным артиллерийским обстрелам энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно тяжелая ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области.

Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» восстановили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге Украины.