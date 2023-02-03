ЧВК «Вагнер» стала меньше вербовать зэков, – британская разведка

Британская разведка фиксирует, что масштабы вербовки осужденных российской ПИК «Вагнера» значительно сократились по сравнению с пиком между летом и осенью 2022 года. Там предполагают, что это связано с конфликтом между разными группами российской элиты.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Разведка приводит данные Федеральной службы исполнения наказаний рф (ФСИН), опубликованные 31 января 2023 года. Согласно этим данным, численность заключенных в россии составляет 433 000 человек – на 6000 меньше по сравнению с ноябрем 2022 года.

Другие данные ФСИН показывают, что с сентября по ноябрь 2022 года количество заключенных сократилось на 23 тысячи человек. В британской разведке предполагают, что основным фактором сокращения стала вербовка в ряды ЧВК «Вагнер».

Кроме того, проанализировав разрозненные сведения от украинских военных на линии фронта, британское ведомство пришло к выводу, что рф на ключевых направлениях начала реже прибегать к тактике атак массированными «живыми волнами» с участием зэков из «Вагнера».

В разведке считают, что соперничество между ЧВК «Вагнера» и минобороны рф частично повлекло за собой сокращение поступления осужденных на фронт.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 3 February 2023 Расположились от UK government's response: https://t.co/lWT8kTolVn 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8WJTfSaE0x — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 3, 2023

Напомним, что по данным ISW из амина «вагнеровцев» регулярными войсками отсрочила кульминацию наступления рф в районе Бахмута.