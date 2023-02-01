В Днепропетровской области задержали российских агентов, которые шпионили за украинскими спецназовцами и готовили теракты

В Днепропетровской области СБУ разоблачила агентуру ФСБ, которая разведывала позиции спецназовцев ВСУ и готовила теракты.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В первую очередь, они пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей.

Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.

По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения ФСБ попал из-за своих прокремлевских взглядов.

Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для этого в свою группу он привлек еще двух местных жителей – бывших украинских военнослужащих.

После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.

Передача данных осуществлялась через предварительно отработанные каналы закрытой электронной связи в виде текстовых сообщений и графических изображений.

В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие «должности» в местных оккупационных администрациях.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты преступной деятельности вражеских агентов.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили огнестрельное оружие с глушителями; боевые гранаты; патроны разного калибра; средства связи для конспиративной коммуникации с представителями фсб.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников российской агентурной сети.