Правительство Германии разрешило экспорт танков Leopard 1 в Украину

Федеральное правительство Германии предоставило лицензию на экспорт танков Leopard 1 в Украину.

Об этом пишет Spiegel.

«Федеральное правительство предоставило Украине лицензию на экспорт основных боевых танков Leopard 1. Это подтвердил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт в пятницу в Берлине, не сообщив никаких подробностей», – говорится в сообщении.

По информации Spiegel, 29 моделей Leopard 1 уже готовы к использованию и передаче.

В то же время, как пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, Берлин одобрил поставку Украине 88 танков Leopard 1 после ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро.

Leopard 1 – первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Выпускался с середины шестидесятых до середины восьмидесятых годов. Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 гораздо современнее.

Напомним, что украинские военные начнут обучение на немецких танках Leopard 2 на следующей неделе.