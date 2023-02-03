Еще одному российскому пропагандисту заочно сообщили о подозрении

Российскому военному блоггеру заочно сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, пропагандист систематически на YouTube для проекта WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале создает пропагандистские материалы на военную тематику. В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию рф против Украины, оккупацию территорий нашего государства.

Также осуществляет глорификацию военнослужащих рф и членов других незаконных формирований, распространяет фейки и дезинформацию.

Кроме того, подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине. Он неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил «рабочие встречи» и брал интервью у так называемых председателей псевдореспублика «лнр/днр» и других представителей самопровозглашенной власти.

В сети Интернет есть материалы о получении подозреваемым государственных наград на высшем политико-военном уровне рф, в том числе лично от президента государства-агрессора.

В ведомстве не указано имя пропагандиста, однако из текста ясно, что речь идет о Семене Пегове.

Напомним, как пропагандист Пегов возле Донецка взорвался на российской мини.