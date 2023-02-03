В полиции заявили, что история о съемках порнографии с похищенным украинским мальчиком – ИПСО оккупантов

Информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине мальчика – очередная ИПСО оккупантов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как известно, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что из Telegram-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. Он также опубликовал скриншоты переписки, где вроде бы обсуждается использование похищенного в Украине мальчика для порноиндустрии.

Сотрудники киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, который якобы продавали для интимных встреч, действительно родился и живет в россии, работает моделью и рекламирует одежду.