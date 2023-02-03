В полиции заявили, что история о съемках порнографии с похищенным украинским мальчиком – ИПСО оккупантов

Информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине мальчика – очередная ИПСО оккупантов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Как известно, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что из Telegram-каналов стало известно, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера. Он также опубликовал скриншоты переписки, где вроде бы обсуждается использование похищенного в Украине мальчика для порноиндустрии.
Сотрудники киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, который якобы продавали для интимных встреч, действительно родился и живет в россии, работает моделью и рекламирует одежду.
«Полицейские установили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для «интимных встреч» в рф появилось именно на одном из закрытых российских телеграм-каналов. После этого его распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.
В ходе проверки также выяснилось, что «похищенный в Украине мальчик», действительно родился и живет в рф, под наблюдением мамы работает моделью, рекламирует одежду и обувь. Фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому кто-либо мог использовать его для создания желаемого контента.
Нацполиция в очередной раз отмечает, что российская федерация всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И очередная провальная ИПСО оккупантов – яркое тому подтверждение», – заявили в полиции.