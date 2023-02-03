Обвинили в разработке «биологического оружия»: Замазеева рассказала историю жительницы Мариуполя, которая во время эвакуации попала в российский плен

Глава Николаевского облсовета Анна Замазаеева рассказала историю 32-летней девушки, попавшей в российский плен во время эвакуации из Мариуполя. Ее удалось обменять и сейчас она проживает в Николаевской области.

Соответствующий пост Замазеева опубликовала на своей странице в Facebook.

«Ольга из Мариуполя подписала контракт с батальоном «Азов» и работала в биолаборатории – выращивала птиц, заражала их смертельными вирусами и отправляла на россию убивать «славян». Бред? Да! Но именно эти обвинения предъявляли 32-летней девушке в российском плену. В этом посте не будет ее фотографии, потому что нельзя публиковать. И не будет настоящего имени, потому что его нельзя называть. Но будет ужасная история обычной украинской девушки. И в отличие от имени, которое я назвала выше, эта история, к сожалению, правдива. И она идентична сотням таких же историй простых украинок с оккупированных территорий, куда пришел «русский мир», - пишет Замазеева.

По ее словам, девушка эвакуировалась из Мариуполя пешком, по дороге наткнулась на российский патруль. Хотя она и была гражданским человеком, оккупанты таким ее не считали и записали в военнопленные.

«К счастью, ее удалось обменять, и сейчас девушка живет в Николаевской области. Кроме помощи людям мы занимаемся сбором информации о военных преступлениях для будущих судов. И Ольга здесь – ценный свидетель. От ее рассказов становится жутко. До обмена девушка прошла несколько тюрем в россии и на оккупированных территориях Украины. В одной из них оккупанты держали несколько десятков гражданских украинцев и украинок, идентифицируемых как «снайперов», «корректировщиков», а в случае Ольги – как разработчика «биологического оружия», - рассказала председатель облсовета.

Она добавила, что пленных избивали, пытали электрическим током, держали в антисанитарных условиях без окон и с прорванной канализацией, поили технической водой и кормили кашей с камнями, не оказывали медицинскую помощь, заставляли кричать «слава россии» и «слава ДНР».