россия хочет забрать восток, наша задача – не дать этого сделать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готовится к возможному усилению действий врага. По его словам, россияне будут стремиться вернуться и «сделать реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью, в направлении Лимана».

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам Саммита Украина-ЕС, сообщает Укринформ.

- Мы считаем – разведка и военные – что будет усиливаться давление на востоке государства. Россия хочет реванша, и хочет именно там, где не получилось. Хочет… забрать восток. Наша задача – не дать эту возможность, не дать к моменту усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы, – сказал Глава государства.