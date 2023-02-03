ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Италия и Франция согласовали передачу Украине системы ПВО SAMP/T

Уже 346-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 3 февраля, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 февраля.

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00:41 Франция и Италия согласовали последние детали передачи комплекса ПВО SAMP/T для Украины.

Министры обороны Франции и Италии завершили технические переговоры. Поставка зенитно-ракетного комплекса ожидается весной.

00:21 США ввели санкции против восьми руководителей иранского производителя беспилотников.

"Иран поставляет БПЛА для боевых операций россии с целью нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине", - говорится в заявлении замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона, пишет Ukraine Now.

Компания-производитель Paravar Pars уже находилась под санкциями, но сегодня Министерство финансов США ввело санкции против совета директоров компании.

0:11 Воины из 28-й бригады бьют по позициям оккупантов.