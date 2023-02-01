Украинские воины взяли в плен десять российских морских пехотинцев

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03.02.2023 23:31

Украинские военнослужащие в районе Угледара взяли в плен 10 российских оккупантов.

Об этом сообщает ПН.

Все пленные служат в 155-й отдельной бригаде морской пехоты армии рф, дислоцирующейся во Владивостоке. Сейчас уточняются детали боев, в ходе которых оккупантов взяли в плен.

Напомним, ранее бойцы ССО вместе с 72-й бригадой ВСУ во вражеском тылу уничтожили российский танк Т-80 и взяли в плен братьев-оккупантов.

Также ранее командующий морской пехотой ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль призвал российских оккупантов сдаваться в плен.

Отметим, что во время боев за Киев и поражения россии на этом направлении около 200 оккупантов из этой 155-й бригады россии отказались воевать. В боях в районе Угледара 155-я бригада несет тяжелые потери.

– Она заходила и в Ирпень, и в Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что мародерили и совершали бесчинства. Но в этом районе они были уничтожены почти в полном составе. После восстановления 155-я бригада появилась на Донецком направлении, где была также уничтожена. И теперь она появилась снова на направлении Угледара, – рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

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