Украинские воины взяли в плен десять российских морских пехотинцев

Украинские военнослужащие в районе Угледара взяли в плен 10 российских оккупантов.
Об этом сообщает ПН.
Все пленные служат в 155-й отдельной бригаде морской пехоты армии рф, дислоцирующейся во Владивостоке. Сейчас уточняются детали боев, в ходе которых оккупантов взяли в плен.
Напомним, ранее бойцы ССО вместе с 72-й бригадой ВСУ во вражеском тылу уничтожили российский танк Т-80 и взяли в плен братьев-оккупантов.
Также ранее командующий морской пехотой ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль призвал российских оккупантов сдаваться в плен.
Отметим, что во время боев за Киев и поражения россии на этом направлении около 200 оккупантов из этой 155-й бригады россии отказались воевать. В боях в районе Угледара 155-я бригада несет тяжелые потери.
– Она заходила и в Ирпень, и в Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что мародерили и совершали бесчинства. Но в этом районе они были уничтожены почти в полном составе. После восстановления 155-я бригада появилась на Донецком направлении, где была также уничтожена. И теперь она появилась снова на направлении Угледара, – рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.