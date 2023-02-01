Украинские воины взяли в плен десять российских морских пехотинцев

Украинские военнослужащие в районе Угледара взяли в плен 10 российских оккупантов.

Об этом сообщает ПН.

Все пленные служат в 155-й отдельной бригаде морской пехоты армии рф, дислоцирующейся во Владивостоке. Сейчас уточняются детали боев, в ходе которых оккупантов взяли в плен.

Напомним, ранее бойцы ССО вместе с 72-й бригадой ВСУ во вражеском тылу уничтожили российский танк Т-80 и взяли в плен братьев-оккупантов.

Также ранее командующий морской пехотой ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль призвал российских оккупантов сдаваться в плен.

Отметим, что во время боев за Киев и поражения россии на этом направлении около 200 оккупантов из этой 155-й бригады россии отказались воевать. В боях в районе Угледара 155-я бригада несет тяжелые потери.