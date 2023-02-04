В Белгородской области рф возник масштабный пожар на нефтебазе

В Борисовке Белгородской области рф случился масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Гладков обвини ВСУ в атаке на промышленный объект в Борисовке, что недалеко от украинской границы.

По данным местных пабликов, прилет был по нефтебазе возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций. В сети пишут, что этот завод производил металлоконструкции для строительства Крымского моста.

Судя по картам, рядом с ним есть несколько автозаправок.