В Белгородской области рф возник масштабный пожар на нефтебазе

В Борисовке Белгородской области рф случился масштабный пожар на нефтебазе.
Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.
Губернатор Белгородской области Гладков обвини ВСУ в атаке на промышленный объект в Борисовке, что недалеко от украинской границы.
По данным местных пабликов, прилет был по нефтебазе возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций. В сети пишут, что этот завод производил металлоконструкции для строительства Крымского моста.
Судя по картам, рядом с ним есть несколько автозаправок.