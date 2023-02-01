США согласовали первую передачу Украине арестованных активов российского олигарха

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные у подсанкционного российского олигарха активы пойдут на помощь Украине. Это первое подобное решение.

Об этом он Гарланд во время встречи с Генпрокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции США, сообщает CNN.

– Сегодня я объявляю о том, что я санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Эти конфискованные активы появились после того, как в апреле прошлого года я объявил о предъявлении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву по обвинению в уклонении от санкций, – сказал Гарланд.

В июне средства были арестованы на американском банковском счету Малофеева, против которого Соединенные Штаты объявили санкции в апреле «за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно» российского правительства, заявил тогда Минфин.

– С моего сегодняшнего разрешения конфискованные средства будут переданы Государственному департаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в Соединенных Штатах, – добавил Генеральный прокурор США.

– Мы наблюдаем разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины. Мы благодарны Соединенным Штатам за их решительные усилия и поддержку. Украинский народ этого никогда не забудет, – сказал украинский генпрокурор Костин.

Напомним, как Сенат США принял поправку, позволяющую изымать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины.