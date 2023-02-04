В Бахмуте во время оказания помощи населению погиб известный волонтер из США

В Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои, погиб известный американский волонтер Пит Рид. Россияне убили его в четверг во время оказания помощи гражданскому населению.

Об этом сообщила группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine, которую долгое время возглавлял Род.

Волонтера внесли в список «погибших при оказании помощи» во время миссии с другой организацией.

«В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая пост главы правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время оказания помощи», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что «это суровое напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и сотрудники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем».

В частности, Питу было 33 года, он был награжден как морской пехотинец США, а затем в сфере гуманитарной помощи.

На сайте Global Outreach Doctors Пита Рида указывают как директора организации в Украине.

Как сообщает CNN представитель Государственного департамента США подтвердил в комментарии «недавнюю смерть гражданина США в Украине».

Жена Рида, Алекс Кей Поттер, в Instagram сообщила, что ее муж не только жил ради своего долга, но и, очевидно, погиб, спасая жизнь другого члена команды.

«Он эвакуировал мирных жителей и помогал раненым, когда его автомобиль скорой помощи обстреляли. Он умер, делая то, что дало ему жизнь и что он любил, и, видимо, спасая члена своей команды своим собственным телом», - отметила жена.

Волонтерскую деятельность Пит Рид начал после урагана «Сэнди», который бушевал в штате Нью-Джерси. Он возглавлял медицинские бригады во время битвы за Мосул в Ираке, оказывая помощь более 10 000 травмированным лицам.