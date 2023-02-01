Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который несколько лет шпионил за военными на Юге Украины за обещанную квартиру в Крыму

В Одессе контрразведка СБУ разоблачила глубоко законспирированного агента ФСБ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Агентом оказался бывший военный, еще с 2010 года контактировавший с российской спецслужбой, а с 2020 – начал активно собирать разведданные о мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил Украины на территории южного региона.

«Особое внимание» обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Также он пытался отслеживать поступления в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности вражеского агента и установили его российских кураторов.

На завершающем этапе спецоперации контрразведчики Службы безопасности задержали приспешника агрессора.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности «химик-разведчик».

Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

После этого занялся бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения.

Кроме этого занимался контрабандой соответствующей продукции из рф. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы.

Во время очередного пребывания на территории россии его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области.

Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-агрессора.

Для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи. Также агент передавал разведывательные «отчеты» во время личных встреч в рф.

При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тысяч долларов во временно оккупированном Крыму.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.