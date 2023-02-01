Турецкие компании продают рф товары из США, которые использует армия агрессора, – WSJ

Турецкие компании продают рф американскую электронику, запчасти и другие товары, которые использует армия страны-агрессора, игнорируя санкции против рф.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

На сотрудничестве с РФ подловили не менее 13 турецких компаний. Они уже успели продать россии товаров на общую сумму 18,5 миллионов долларов. Среди покупающих россияне - пластмасса, резиновые изделия и транспортные средства. Закупками занимаются десять компаний рф, против которых введены экономические ограничения.

WSJ отмечает, что турецкие фирмы начали нарушать правила экспортного контроля еще в марте, ведь тогда они продавали оккупантам лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие американские товары. К октябрю прошлого года общая сумма, полученная нарушителями от рф, составляла 15 миллионов долларов.

Закупки у турецких компаний проводили дочернее предприятие российской корпорации «Тактические ракеты», занимающееся изготовлением вооружения для российского флота, а также о компании «Промтехнология» - производящей винтовки для ВС рф.

В МИД Турции, министерстве промышленности и торговли рф и Федеральной таможенной службе этого пока не комментируют.