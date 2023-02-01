В британской разведке заявили, что попытки россии интегрировать оккупированные районы Украины напрасны

Россия продолжает действия по «интеграции» оккупированных районов Украины. Однако они вряд ли повлияют на ход войны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в строительстве, российские военные официально включили оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ. В частности, 3 февраля 2023 г. российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что так называемые «ДНР» и «ЛНР», Запорожская и Херсонская области передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание «самостоятельных группировок войск» в Украине.

По данным британской разведки, этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

«Однако вряд ли это повлияет на кампанию – сейчас россия разворачивает силы из всех военных округов россии под командованием специального развернутого штаба», – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что депортированных в россию украинцев мобилизуют на войну.