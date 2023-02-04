Кучи мусора, надписи на стенах и боеприпасы: В еще одном селе Снигиревской ОТГ обнаружили место базирования оккупантов

В одном из сел освобожденной Снегиревской ОТГ обнаружили место вражеского базирования оккупантов.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.
«Смотря на то, что оставляют после себя оккупанты, можно сказать только одно – эти твари пришли на нашу землю исключительно, чтобы все сокрушить и уничтожить. Каждый день полицейские выявляют доказательства военных преступлений, которые совершали орки на уже деоккупированных территориях», - написал глава областной полиции.
«На этот раз специалисты обнаружили места вражеского базирования в еще одном селе Снигиревской ОТГ. Ничего нового орки после себя не оставили: кучу мусора, одежды, шевронов, боеприпасов, жетонов, документов, надписей на стенах. Надеюсь, благодаря этим доказательствам каждый военный преступник будет идентифицирован и получит наказание, которое заслуживает», - добавил Шайхет.