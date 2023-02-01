В первый день набора в «Гвардию Наступления» записались тысячи украинцев

В «Гвардию Наступления» за первый день набора обратились тысячи потенциальных добровольцев.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Как известно, в структуре МВД Украины начался набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы. На Николаевщине также стартовал набор в новые бригады.

«Уже фиксируется положительная динамика по подаче заявок на вступление в ряды штурмовых бригад под эгидой МВД Украины», – сообщили в министерстве.

В частности, в ЦПАУ обратились 3086 граждан. Из них подали заявки – 527. В штурмовые подразделения Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, в Нацгвардию – 114 и Госпогранслужбу – 122.

На целевой сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. В штурмовые подразделения Нацполиции – 535, Нацгвардии – 1200 и Госпогранслужбы – 314.

На «горячую линию» по консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков. Относительно штурмовых подразделений Нацполиции – 142, Нацгвардии – 182 и Госпогранслужбы – 156.