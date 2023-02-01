Из российского плена вернулись 116 украинцев

Украина в рамках очередного обмена вернула из российского плена 116 украинцев.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

«Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов», - написал Ермак.

Также, по его словам, удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца - украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского в Украине - Кулика Евгения Олеговича.

Тем временем российские паблики сообщают, что Украина отдала россии 63 человека.